Olay, Aksaray - Adana Karayolu'nun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Adana’dan Aksaray istikametine seyreden 06 AV 500 plakalı otomobili durdurdu. KOM ekipleri, araçta arama yapmak için kontrol noktasına çekti. Burada narkotik dedektörü Manas isimli köpek eşliğinde yapılan aramada köpeğin kaput, çamurluk ve tavan kısmına tepki vermesi üzerine bölmeler polis ekiplerince açıldı. Bu bölmelere gizlenmiş toplam 15 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, sürücü Beşir T. (37) ve araçta bulunan Elif G. (18), Rami T. (19) gözaltına alındı. 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Can