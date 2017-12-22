Otomobiline çarpan sürücüyü 'vicdanın seni bırakmaz' mesajıyla buldu

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde ikamet eden Yaşar Arslan, evinin önünde park halindeki 57 AT 214 plakalı otomobiline 10 Aralık’ta çarpan sürücüyü bulmak için aracının camına “Erkek adam vurup kaçmaz, kaçsan da seni vicdanın bırakmaz” yazısı astı. Yaşadığı trajedi olayın haberleştirilmesi sonrasında araca vurup kaçan sürücü, haberleri görerek çarptığı vatandaşı arayarak masrafları üstlendi. Park halindeki otomobile çarpan sürücü, aracına çarptığı Yaşar Arslan’ı telefonla arayarak aracına kendisinin çarptığını ve masrafları üstleneceğini belirtti. Bunun üzerine Yaşar Arslan, aracını yaptırmak için sanayiye getirerek ustaya bıraktı.

Aracına çarpan sürücüyü trajikomik bir şekilde aradığını belirten Yaşar Arslan, “Arabama vurup kaçan vatandaşın vicdana gelip vicdanının sesini duyup bana döner diye yazmıştım. 3-4 gün oldu bu yazıyı aracıma yazalı, haberlere çıkmasından sonra arabama çarpan vatandaş beni arayarak kendisinin vurduğunu söyledi. Aracımın masraflarını karşılayacağını söyledi. Ama isminin açıklanmasını istemedi. Bende arabayı tutup yaptırmaya getirdim. Yaklaşık 3 bin lira masrafı çıktı. İnşallah aracım tamirden çıktıktan sonra eski haline gelecek” dedi.

Bayan sürücülerin trafikte daha vicdanlı olduğunu belirten Arslan, “Eğer aracıma bayan çarpsaydı, daha merhametli olurdu, kaçmazdı. Ancak bu tür durumlarda erkekler kaçar. Beni arayan erkekti, demek ki yazdığım yazıda doğruyu söylemişim. Ben, yine aynı sözümdeyim, eğer bayan sürücü çarpsaydı kaçmazdı” diye konuştu.

Arslan, şunları kaydetti: “Aracıma vuran vatandaş beni arayarak aracın masraflarını karşılayacağını söyledi ve kendisiyle anlaşmaya vardık. İnşallah bende aracımı yaptıracağım ve eskisi gibi aracıma bineceğim”

İbrahim Şahin Demir