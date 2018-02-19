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Otomobilini satıp ticarete atıldı, 47 ülkeye ihracat yapıyor

Bursa’da, 2006 yılında otomobilini satıp ticarete atılan Ayhan Denizci, tekstilde ikinci şubesini açtı.

Otomobilini satıp ticarete atıldı, 47 ülkeye ihracat yapıyor

19 Şubat 2018 17:18

Bursa’da 26 yıldır tekstil işiyle uğraşan 50 yaşındaki Ayhan Denizci, en büyük hayali dış ticarete başlamak için 2006 yılında ikinci el otomobilini satıp, kendi şirketini kurdu.

Bugün dünyanın 47 ülkesine perde ihraç eden Denizci, evinin odasında başladığı bu işte ikinci şubesini açtı. Toplam 15 kişi istihdam eden Denizci, “Perde ve kumaş ihracatı yapıyoruz. Şu anda 47 ülkeye ihracat yapmaktayız. Kendi iş yerimizin ikinci şubesini açıyoruz. Pazarlama firmamızdan sonra üretim firmamızı açıyoruz. 15 çalışanımız var. Dışarıda kendi koleksiyonumuzu fason yaptırıp yurt dışına ihracat yapıyoruz. Kalite konusunda hassas olduğumuz için bu tesisi kurduk” dedi.

Bu işin kendisi için bir özlem olduğunu anlatan Denizci, “Çeşitli firmalarda yurt dışı pazarlama müdürü olarak çalışıyordum. Bu işe karar verdiğimde elimde hiç param yoktu. Sadece sermaye olarak aracım vardı. İlk başlarda ofisim olmadığı için evi kullandım. Çeşitli fuar ve seyahetlerin ardından işimizi büyüttük. Şu anda iki iş yerimiz var. 47 ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi. 

Ahmet Faruk Çabuk

 

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