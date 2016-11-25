Kaza, akşam saatlerinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ateşi çıkan kızını hastaneye getiren Nur A., kullandığı otomobilin kontrolünü kaybederek acil servise girdi. Kaza sonrası hastanede panik yaşanırken, kazada ölen ve yararlananın olmaması rahat bir nefes aldırdı. Kaza sonrası hastane acil kapısında ve arabada maddi hasar meydana geldi. Acil servise giren otomobil trafik polislerinin incelemesi sonrası kaldırıldı.

Abdülaziz Baydilli