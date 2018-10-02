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Otomobiliyle dereye uçan sürücünün burnu bile kanamadı

Otomobiliyle dereye uçan sürücünün burnu bile kanamadı
Otomobiliyle dereye uçan sürücünün burnu bile kanamadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobiliyle dereye uçan sürücünün şans eseri burnu bile kanamadı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. 16 UD 633 plakalı otomobil ile İnegöl ilçe merkezine seyir halinde olan O.D. isimli sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince dereye uçtu. Sürücü araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Yoldan geçen diğer sürücüler dere içerisindeki otomobili görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede sürücü O.D.'yi olay yerinden 20 metre uzaklıkta yol kenarında kaldırımda otururken buldu. Kazadan yara almadan kurtulan O.D. her ihtimale karşı İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Seyfettin Aras
 

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