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Otomobiliyle trafiğe kapalı sokağa giren sürücü dehşet saçtı

Otomobiliyle trafiğe kapalı sokağa giren sürücü dehşet saçtı
Otomobiliyle trafiğe kapalı sokağa giren sürücü dehşet saçtı

Yalova'da trafiğe kapalı olan sokağa giren ve vatandaşlar tepki gösterince masaların üzerinden geçerek kaçmaya çalışan sürücü gözaltına alındı.

Olay, Cumhuriyet Caddesi Huzur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğe kapalı sokağa 10 BR 096 plakalı otomobili ile giren ismi öğrenilemeyen sürücü, restoranların bulunduğu alana geldiğinde vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Tepkiler üzerine sürücü, otomobilini insanların üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Birçok masanın üzerinden geçen araçtan insanlar kıl payı kurtuldu. Fatih Caddesi'ne kaçmaya çalışan sürücü, İsmet Acar Caddesi'nde ters şeride girdi. Ters yönde başka araçlara vurarak durabilen otomobilin sürücüsü, araçtan inip koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sürücüyü gözaltına aldı. Yakıt kaçıran otomobile itfaiye ekipleri köpük sıkarak tedbir aldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Emre Kaya
 

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