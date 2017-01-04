Olay, İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erhan K., eşi ve iki çocuğu ile birlikte 41 BB 785 plakalı otomobiliyle İzmit’e gitmek için yola çıktı. İçinde 4 kişinin bulduğu otomobil, Eski İstanbul Yolu caddesine geldiğinde ise motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Sürücünün fark etmediği alevleri ise başka bir aracın sürücüsü fark etti. Muhammet Koç (22) adlı sürücünün korna çalarak uyarmak istediği yanan aracın sürücüsü bir türlü yandığını anlamayınca, Koç kendi aracını yanan aracın önüne geçirerek durdurdu.

Önüne geçen sürücünün durması üzerine ne olduğunu ilk etapta anlamayan Erhan K, Muhammet Koç’un uyarısı üzerine otomobilinden yükselen alevleri fark etti. Bunun üzerine eşi ve iki çocuğunu otomobilden indiren Erhan K., kendisini durduran sürücü ve çevredekilerin de yardımıyla aracını söndürmeye çalıştı. Motor kısmından yükselen alevlerin bir anda büyüdüğünü gören sürücü durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yanan aracın sürücüsünü zor da olsa durdurmayı başardığını belirten Muhammet Koç, “Araç seyir halindeyken kaputun altından alevlenmeye başladı. Ben de aracımı hızlandırarak korna ve selektör yaparak arabayı zar zor durdurmaya çalıştım. En son sol şeride gerçek önüne kırdım ve durdurdum. Sonra araba daha çok alevlendi. Yangın tüpü bularak arabayı söndürmeye çalıştık. Bizim sayemizde kurtuldular. Arabada eşi ve çocukları vardı, herhalde 4 kişilerdi. Böylece kurtuldular” dedi.

Aracını yeni aldığı için kasko ve sigortasını yaptırmadığını itfaiye ekiplerine söyleyen sürücü ise yangının yeni taktırdığı aküden çıkmış olabileceğini söyledi. Motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen otomobilin içinde bulunan 4 kişilik aile eşyalarını alarak olay yerine gelen yakınlarına ait başka bir araçla evlerine döndüler. Polis ekipleri ise yangın hakkında inceleme başlattı.

Gürcan Yılmaz

