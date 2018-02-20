Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesi'nde bulunan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Nevşehir'den Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne hasta getiren 50 DR 274 plakalı ambulans ile 34 PM 7908 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi ve hasta ile otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Turan Bulut