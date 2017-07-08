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Otomobille çarpışan kamyonet yol kenarındakilerin arasına daldı: 1 ölü, 7 yaralı

Konya’da otomobille çarpışan kamyonetin yol kenarında oturan kadınlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Otomobille çarpışan kamyonet yol kenarındakilerin arasına daldı: 1 ölü, 7 yaralı

08 Temmuz 2017 21:13

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Elmas Sokak ile Aslangazi Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Betül Eda Y. idaresindeki 42 FY 265 plakalı otomobil, Elmas Sokak üzerinde seyir halindeyken, Aslangazi sokak üzerinde seyir halinde olan Mustafa B. idaresindeki 42 TR 602 kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet sokak kesişiminde yol kenarında oturan kadınlara çarparak durabildi.

Kaza sonrası yol kenarında oturan 77 yaşındaki Şerife Bellier olay yerinde hayatını kaybederken yanında oturan Hasibe S.(50) Hanife Y.(48) ve Saadet D. yaralandı. Bu sırada otomobilde bulunan sürücü Betül Eda Y. ile araçta bulunan Mehmet Emin Y., Osman Buğra Y. ile Zeliha S. ise yaralandı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Mustafa B. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden Şerife Bellier’in cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan sürücü Mustafa B. ise polis ekiplerince Kalfalar Mahallesi’nde bulunan evinde gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Mustafa Beşer
 


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