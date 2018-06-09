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Otomobille çarpışan minibüs yan yattı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan minibüs yan yattı. Meydana gelen feci kazada yaralanan ya da ölen olmaması sevindirdi.

Otomobille çarpışan minibüs yan yattı

09 Haziran 2018 23:28

Kaza, akşam saatlerinde İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre Ahmet G. İdaresindeki minibüs Turgay B. idaresindeki 77 DY 626 otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile minibüs yan yattı. Meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik aksadı. Araçların çekilmesi ile birlikte trafik tekrar normale döndü. Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Cihan Atik - Murat Kanber 

 

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