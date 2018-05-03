Diğer
Kategoriler

Otomobille çarpışan motosikletli havada taklalar atarak yere düştü

Aksaray’da otomobille çarpışan motosiklet sürücünün havada defalarca dönerek yere düşme anı MOBESE kameralarına yansıdı.

Otomobille çarpışan motosikletli havada taklalar atarak yere düştü

03 Mayıs 2018 19:29
Otomobille çarpışan motosikletli havada taklalar atarak yere düştü - Tıkla İzle

Kaza, Coğlaki Mahallesi Coğlaki Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 Şubat 2018 tarihinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasının MOBESE kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavşağa hızla gelen motosikletin dönüş yapmak isteyen otomobile hızla çarptığı görülüyor. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletinden fırlayan sürücünün havada defalarca takla attıktan sonra yere düştüğü görülüyor. Yaşanan kaza anı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.  

Yasin Can

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç