Otomobille çarpışan motosikletli havada taklalar atarak yere düştü

Kaza, Coğlaki Mahallesi Coğlaki Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 Şubat 2018 tarihinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasının MOBESE kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavşağa hızla gelen motosikletin dönüş yapmak isteyen otomobile hızla çarptığı görülüyor. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletinden fırlayan sürücünün havada defalarca takla attıktan sonra yere düştüğü görülüyor. Yaşanan kaza anı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.

Yasin Can