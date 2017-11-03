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Otomobille çarpışan otobüsten 127 kaçak göçmen çıktı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde otomobil ile çarpışan otobüste 127 kaçak göçmen olduğu belirlendi.

Otomobille çarpışan otobüsten 127 kaçak göçmen çıktı

03 Kasım 2017 18:29

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Ali Rıza K. yönetimindeki 59 YN 368 plakalı otobüs ile bir otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kazada otobüste Kamerun, Pakistan ve Afganistan uyruklu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 127 kaçak göçmen olduğu belirlendi.

Türkiye'ye yasadışı yollarla Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden giriş yapan göçmenler, İstanbul’a gitmek için yola çıktıları ve kaçak yollarla Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri öğrenildi. Kadın, çocuk ve erkeklerden oluşan yaklaşık 127 kişilik Kamerun, Pakistan ve Afganistanlı kaçak göçmenler, Hanönü’nde polis ve jandarma ekiplerince Hanönü Kapalı Spor Salonunda misafir edildi.

Mültecileri taşıyan otobüs şoförü ve 1 kişi ise ifadeleri alınmak üzere Hanönü İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü. 

Emre Yılmaz
 

Etiketler: kaçak göçmen

 

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