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Otomobille çarpışan pikap şarampole uçtu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile çarpışan pikap şarampole uçtu.

Otomobille çarpışan pikap şarampole uçtu

12 Kasım 2017 13:50

Kaza, Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı'dan Dokurcun Mahallesi istikametine giden ve tali yola sapmak isteyen H.Ç. kontrolündeki 34 LB 665 plakalı otomobile, aynı istikamette gitmekte olan ve A.O.C. yönetimindeki 41 E 4133 plakalı pikap çarptı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap sürücüsü şarampole uçtu. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Ali Yıldırım

Etiketler: pikap, sakarya

 

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