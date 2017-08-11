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Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Meydana gelen kazada ise traktör ikiye bölündü.

Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

11 Ağustos 2017 16:00

Kaza, Ereğli-Adana karayolunun 20 kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli istikametine giden Musa B. idaresindeki 70 ES 956 plakalı otomobil, Bulgurluk Mahallesi’nden çıkan Sümeyye Ç.’nin kullandığı 42 V 5243 plakalı traktörle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle traktör ikiye bölünürken, otomobil ise yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra durabildi. Yaralanan her iki araç sürücüsü de olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Özcan Saraç


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