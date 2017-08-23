Otomobille gezmeye çıkan çocuklar kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, yaşı küçük olduğu için ehliyeti bulunmayan E.K. (16) idaresindeki 53 DL 507 plakalı otomobil, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Pazarköy mevkisinde Pazarköy deresine uçtu.

Kazada, Ö.K. (15) olay yerinde hayatını kaybederken, B.K. (15) Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan C.K. ile E.K. ve E.K. Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşı küçük sürücünün, babasının otomobilini izinsiz aldığı ve akrabalarıyla gezmeye çıktığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayram Ali Sarı