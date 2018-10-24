Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Kaza, saat 9.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abant Tabiat Parkı'ndan şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Safer Sarı idaresindeki 14 LF 003 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ercan Türk yönetimindeki 14 AV 218 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Sevim Sarı, Beytullah Sarı, İsmet Sarı ve bebek Hamza Akif Sarı ile kamyonetteki Dilara Türk yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü 65 yaşındaki Safer Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı bebek dakikalarca ağladı

Kazada, yaralanan bebek Hamza Akif Sarı, annesi kaza yerinde tedavi gördüğü sırada dakikalarca ağladı. Bebek Sarı'yı sakinleştirmek için sağlık görevlileri uzun süre çaba gösterdi.

Faruk Çidem