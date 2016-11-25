Diğer
Kategoriler

Otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçe merkezinden geçen İzmir-Bursa karayolunda otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


25 Kasım 2016 14:46

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.30 sıralarında Balıkesir’den İzmir istikametine gitmekte olan 16 NPZ 28 plakalı otomobil, 190 sokak Zeytinliova kavşağında yol kenarında manevra yapmak isteyen 16 MCN 59 plakalı kamyonetle çarpıştı Kazada yaralanan her iki araçta bulunan 4 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mustafa Kiraoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza ile ilgili bölge trafik ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir-Bursa karayolu yaklaşık yarım saat sonra trafiğe açılabildi. 

Barış Gezici
MANİSA

Etiketler: kamyonet, otomobil


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç