Edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.30 sıralarında Balıkesir’den İzmir istikametine gitmekte olan 16 NPZ 28 plakalı otomobil, 190 sokak Zeytinliova kavşağında yol kenarında manevra yapmak isteyen 16 MCN 59 plakalı kamyonetle çarpıştı Kazada yaralanan her iki araçta bulunan 4 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mustafa Kiraoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili bölge trafik ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir-Bursa karayolu yaklaşık yarım saat sonra trafiğe açılabildi.

Barış Gezici

MANİSA