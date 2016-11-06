Edinilen bilgiye göre, İsmail Cem Karababa idaresindeki 06 HTK 34 plakalı kamyonetle İbrahim Ödemiş idaresindeki 42 CKN 38 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Börgenek Köyü yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücüler İsmail Cem Karababa, İbrahim Ödemiş ile araçlarda bulunan Hüseyin Karababa, Mehmet Karababa, Salih Ödemiş yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan otomobil sürücüsü İbrahim Ödemiş ambulansla Malatya Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan kamyonet sürücüsü İsmail Cem Karababa’nın ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulunurken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir



