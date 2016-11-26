Kaza Beyşehir-Konya Karayolu’nun 2.kilometresinde Eylikler Mahallesi yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. yönetimindeki 42 APJ 97 plakalı otomobil ile H.A. idaresindeki 42 BEA 34 plakalı minibüs çarpıştı. Kaza sonucu yoldan çıkıp tarlaya girdikten sonra durabilen minibüsün sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, otomobilin sürücüsü, araçtaki Emişe ve Halil İbrahim Ç. ile Fatma ve Osman B.yaralandı.

Kazada otomobilde sıkışan bir yaralı adrese gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin uğraşlarının ardından çıkarılırken, yaralılar kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.