Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Otomobille minibüs çarpıştı 5 kişi yaralandı

Otomobille minibüs çarpıştı 5 kişi yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Otomobille minibüs çarpıştı 5 kişi yaralandı

26 Kasım 2016 10:45

Kaza Beyşehir-Konya Karayolu’nun 2.kilometresinde Eylikler Mahallesi yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. yönetimindeki 42 APJ 97 plakalı otomobil ile H.A. idaresindeki 42 BEA 34 plakalı minibüs çarpıştı. Kaza sonucu yoldan çıkıp tarlaya girdikten sonra durabilen minibüsün sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, otomobilin sürücüsü, araçtaki Emişe ve Halil İbrahim Ç. ile Fatma ve Osman B.yaralandı.

Kazada otomobilde sıkışan bir yaralı adrese gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin uğraşlarının ardından çıkarılırken, yaralılar kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler: Beyşehir Devlet Hastanesi, konya trafik kazası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç