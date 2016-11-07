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Otomobille motorsiklet çarpıştı: 1 ölü

İzmir'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu kazada ağır yaralanan motorsiklet sürücüsü 19 yaşındaki Erol Elter kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobille motorsiklet çarpıştı: 1 ölü

07 Kasım 2016 08:34

Kaza, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesine bağlı Pınarbaşı semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pınar Caddesi üzerinde Bornova istikametinden Kemalpaşa yönüne seyir halinde olan Erol Elter (19) yönetimindeki 35 HB 6757 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Engin Şen(28) yönetimindeki 35 DL 3686 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan genç sürücü Elter ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu 112 sağlık ve Polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erol Elter ambulansla Ege Üniversitesi Hastenesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sırasında başında kask olup olmadığı belirlenemeyen Erol Elter'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Yara almadan kazayı atlatan otomobil sürücüsü Engin Şen ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Halil İbrahim Karabıyık
İZMİR


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