Edinilen bilgiye göre, Veysel E. yönetimdeki 11 AE 233 plakalı otomobille Serkan T. yönetimindeki 43 BB 019 plakalı motosiklet Tugay Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Serkan T. yaralandı. Kafasında kask sayesinde kazayı ucuz atlatan motosiklet sürücüsü Serkan T., olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı Bilecik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı.

Öte yandan kazanın, bir kamyonun motosikleti sıkıştırması neticesinde meydana geldiği iddia edildi. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kazaya sebep olduğu öne sürülen kamyon sürücüsünü bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldığı öğrenildi.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Cem Kaan Toka