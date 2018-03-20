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Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Adıyaman-Kahta karayolunun 35. kilometresinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

20 Mart 2018 09:52

Kaza, Göçeri köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat T. (47) idaresindeki 06 FL 6182 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ramazan Ertaş (26) yönetimindeki 33 ARM 02 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklette bulunan Sırrı Çelik (31) olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Ramazan Ertaş ise Kahta Devlet Hastanesi acil servisinde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çelik ve Ertaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Nihat T.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Nihat T. sağlık kontrolünden sonra ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Hüseyin Türkoğlu

Etiketler: Adıyaman, kaza

 

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