Edinilen bilgiye göre, Mehmet Elkan (25) yönetimindeki 44 NC 232 plakalı otomobil ile Almanya’dan Kahta’ya canlı hayvan taşıyan Mario Günter yönetimindeki SU H 1630 plakalı tır, Kahta-Adıyaman karayolu Ortanca köyü yol ayırımında çarpıştı. Tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü Mehmet Elkan ve araçta bulunan Mustafa Işık yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavileri süren yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

Hüseyin Türkoğlu