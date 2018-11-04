Otomobille tır çarpıştı: 4 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Çelikhan karayolu 10. kilometresinde bulunan bir virajda Müslüm Taşçı idaresindeki 38 PP 493 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 63 EN 142 plakalı tır çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Müslüm Taşçı ile otomobilde bulunan Mehmet Tilki, Ramazan Ekiz ve Süleyman Koca yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.