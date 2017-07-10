Otomobille uyuşturucuya bir gözaltı

Denizli’ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alan Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Antalya karayolu üzerinde durdurdu. Ancak yakalanacağını anlayan şahıs, inmekte direndi, inince kaçmaya çalıştı. Ekipler, kaçan şüpheliyi kısa bir kovalamacının ardından yakaladı. Daha sonra araçta yapılan aramada, otomobilin içine gizlenmiş 1adet ruhsatsız tabanca mermileriyle birlikte ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli şahsın kentte irtibatlı olduğu ve uyuşturucu ticareti için kullanılan yerler tespit edilerek, bu adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda bulunan satışa hazır durumda paketlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 1 adet Sigsauer E226 marka ruhsatsız tabanca ile fişekleri, 30 gram eroin, 53,3 gram metamfetamin ve yaklaşık 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelerle ilgili taksi şoförü gözaltına alındı.