Diğer
Kategoriler

Otomobille uyuşturucuya bir gözaltı

Denizli’de, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir gözaltına alındı.

Otomobille uyuşturucuya bir gözaltı

10 Temmuz 2017 17:47

Denizli’ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alan Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Antalya karayolu üzerinde durdurdu. Ancak yakalanacağını anlayan şahıs, inmekte direndi, inince kaçmaya çalıştı. Ekipler, kaçan şüpheliyi kısa bir kovalamacının ardından yakaladı. Daha sonra araçta yapılan aramada, otomobilin içine gizlenmiş 1adet ruhsatsız tabanca mermileriyle birlikte ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli şahsın kentte irtibatlı olduğu ve uyuşturucu ticareti için kullanılan yerler tespit edilerek, bu adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda bulunan satışa hazır durumda paketlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 1 adet Sigsauer E226 marka ruhsatsız tabanca ile fişekleri, 30 gram eroin, 53,3 gram metamfetamin ve yaklaşık 1 kilogram esrar ele geçirildi.
Ele geçirilen maddelerle ilgili taksi şoförü gözaltına alındı. 

Etiketler: otomobil, uyuşturucu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!