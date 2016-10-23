Kaza saat 11.30 sıralarında Manavgat-Akseki karayolu Manayıt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Karakoç (42) idaresindeki 42 ZT 919 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, karşı yönden gelen Tuncer Adıgüzel (30) idaresindeki 42 LR 808 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda ambulans ile Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Otomobilde sıkışan Rahime Karakoç (70) ve Nuray Karakoç'un cesedi, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Mevlüt Karakoç (69) ise sağlık ekiplerinin yaptıkları tüm müdahaleye rağmen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Ali Karakoç, helikopter ambulans ile Antalya'ya, 12 yaşındaki R.N.K. ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, Manavgat'ta bir hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası otobüste bulunan yolcular başka bir otobüs ile Konya'ya gönderilirken, otobüs şoförü Tuncer A., gözaltına alındı.