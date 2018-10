Otomobiller çapıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Nurdağı-Kahramanmaraş yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan Nurdağı yönüne seyir halinde olan O.K. yönetimindeki 27 GG 427 otomobil, yan yoldan gelen S.Z. idaresindeki 46 AT 010 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma trafik ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri alırken sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Kazada sürücü S.Z. hayatını kaybederken diğer aracın sürücüsü O.K ile H.K de yaralandı. Yaralılar kaldırıldığı

Türkoğlu Devlet Hastanesinden tedavi altına alındı.

Kazanın ardından trafiğe tek şeridi kapanan yolda yaklaşık 1.5 saat boyunca ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.