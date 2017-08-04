Otomobiller çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde-Adana yolu Yeni Terminal kavşağında meydana geldi. 34 KP 2005 plakalı otomobil ile 46 EF 345 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerde hasar meydana geldi. Çarpışan otomobillerin birinde gaz kaçağı olması nedeni ile olay yerine Niğde Belediyesine ait itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri gaz kaçağı olan otomobile müdahale ederken kazada, Faruk G. (40), Esma G. (34), Selin G. (4), Kerem G. (8) ve Alper İ. (29) yaralandı. Yaralılar; ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili incelme başlattı.

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