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Otomobiller çarpıştı: 3 ölü

Çorum’un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Otomobiller çarpıştı: 3 ölü

07 Aralık 2016 23:18

Kaza, Alaca-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Ekinci'nin yönetimindeki 06 FV 7544 plakalı otomobil, Alaca-Sungurlu karayolunun 9. kilometresinde Hüseyin Bakır yönetimindeki 19 LL 339 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil hurdaya dönerken, sürücüler İhsan Ekinci ve Hüseyin Bakır ile Şevket Bakır olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat Alaca-Sungurlu karayolu trafiğe kapanırken, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 

Etiketler: 3 ölü, ALACA, çorum, otomobiller çarpıştı


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