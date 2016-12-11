Edinilen bilgiye göre, Murat Dündar idaresindeki 02 HR 554 plakalı otomobil ile Mehmet Bektaş idaresindeki 09 KR 605 plakalı otomobil Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan Fatma Altun, Evindar Bektaş ve Berfin Bektaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

ADIYAMAN