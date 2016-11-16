Edinilen bilgiye göre, Daday’da Toplum Sağlığı Merkezi sorumlusu Dr. Fatih Topkaraoğlu yönetimindeki 37 DR 598 plakalı otomobil, Daday Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı personellerin bulunduğu Mehmet Kıldıroğlu idaresindeki 37 SK 596 plakalı otomobille Daday Devlet Hastanesi önünde çarpıştı. Kazada sürücüler Mehmet Kıldıroğlu ile Dr. Fatih Topkaroğlu ve Daday Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı personellerden Hüseyin Çırak, Sadık Seven ve Ali Bolluk yaralandı. Yaralılar, Daday Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Serkan Yılmaz