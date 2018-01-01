Diğer
Kategoriler

Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı |Tekirdağ haberleri

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı |Tekirdağ haberleri

01 Ocak 2018 17:59

Kaza, Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine giden ve kırmızı ışıkta bekleyen Latif Sarı idaresindeki 59 RL 395 plakalı otomobile, arkadan gelen Hakkı Hamzaoğulları yönetimindeki 59 PY 239 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın ardından 59 RL 395 plakalı otomobil savrulurken, diğer otomobil ise trafik sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Kaza sonrası ise tam bir can pazarı yaşandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücü Hamzaoğulları ile onun kullandığı otomobilde bulunan Serdar Ç., Oktay A. ile Işılay D. ve diğer otomobilin sürücüsü Sarı ile yanındaki Sema V. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Uğur Arslan
 

Etiketler: kaza, otomobil

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç