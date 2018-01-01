Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı |Tekirdağ haberleri

Kaza, Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine giden ve kırmızı ışıkta bekleyen Latif Sarı idaresindeki 59 RL 395 plakalı otomobile, arkadan gelen Hakkı Hamzaoğulları yönetimindeki 59 PY 239 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın ardından 59 RL 395 plakalı otomobil savrulurken, diğer otomobil ise trafik sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Kaza sonrası ise tam bir can pazarı yaşandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücü Hamzaoğulları ile onun kullandığı otomobilde bulunan Serdar Ç., Oktay A. ile Işılay D. ve diğer otomobilin sürücüsü Sarı ile yanındaki Sema V. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Uğur Arslan

