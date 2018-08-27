Otomobiller çarpıştı: 7 yaralı!!

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Kalecik kırsal mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hakan C. yönetimindeki 21 EP 621 plakalı otomobil ile Cevher Ç. idaresindeki 63 ED 951 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Basmacı

