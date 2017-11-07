Otomobiller çarpıştı, otomobillerden biri ters döndü

Kaza Bağlık Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Devrek Yol ayrımından şehir merkezine dönüş yapan Ali Yücel Kocaman’ın kullandığı 67 LT 561 plakalı otomobil ile İstanbul yol ayrımı mevkiinden Devrek yol ayrımı istikametine giden Ferdi Atan idaresindeki 67 LM 988 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ters dönen otomobilden olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çıkarılan sürücü Ali Yücel Kocaman sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Kocaman’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer sürücü Ferdi Atan ise ifadesi alınmak üzere Merkez polis karakoluna götürüldü. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Vedat Kılıç