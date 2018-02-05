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Otomobiller hurdaya döndü: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum’un İskilip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobiller hurdaya döndü: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobiller hurdaya döndü: 3 ölü, 1 yaralı - Foto Galeri

05 Şubat 2018 22:02
Otomobiller hurdaya döndü: 3 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Eskiköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İskilip istikametinden Bayat istikametine seyreden Mehmet Ekşi (33) yönetimindeki 06 LUK 37 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Hasan Çatıkkaş yönetimindeki 06 FP 1016 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Her iki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada sürücülerden Mehmet Ekşi ve yanında bulunan Halim Koca (54) ile eşi Hatun Koca (52) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü Hasan Çatıkkaş (30) ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Atıf Hoca İçe Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Çatıkkaş, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ekşi ve Koca çiftinin cenazeleri ise İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Atıf Hoca İçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İskilip-Bayat karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

Tuncay Mumcu
 

 

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