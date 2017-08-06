Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 12 yaralı

Kaza, 17.00 sıralarında Alanya’nın kırsalında bulunan Yaylalı Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Yaylalı Mahallesi’ne giden Mehmet S. yönetimindeki 07 LRB 58 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hakan A.’nın kullandığı 07 YG077 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan sürücüler ile her iki otomobilde bulunan Kadir Y., Okan A., Volkan A., Efe S., Eren S., Lütfiye S., Aslı S., Simge S., Gamze S. ve Eli S., ihbar üzerine olay yerine gelen 5 ambulansla civardaki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Erdal Anak