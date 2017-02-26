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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

26 Şubat 2017 15:14

Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Vezirköprü-Sinop karayolu Yağınözü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Keskin idaresindeki 33 BVZ 98 plakalı otomobille seyrederken, 55 PE 778 plakalı traktörü son anda fark etti. Keskin, direksiyon kırarak traktörü sollamaya çalışırken karşı yönden gelen Dursun Türker (23) yönetimindeki 42 U 6763 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Ali Osman Keskin’in aracında bulunan Hamiye Keskin (26) ve oğlu 3 yaşındaki Emirhan Keskin olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Recep Çelik (24), Berat Emre Keskin (4), Uğur Çelik (22), Hikmet Nizam (51) ile sürücüler Ali Osman Keskin ve Dursun Türker yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Berat Emre Keskin 19 Mayıs Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Traktör sürücüsü Ahmet K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Adnan Aci


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