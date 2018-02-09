Otomobillerde en çok tercih edilen renk beyaz oldu

Dünya üzerinde 60’dan fazla ülkede üretim tesislerine ve bağlı şirketlere sahip olan, boya alanında lider kuruluşlardan PPG, ’Otomotivde renk trendleri’ raporunu yayınladı. Şirketin her yıl yayınladığı rapor otomotiv sektörünün renk trendlerini belirlerken, otomobilseverlerin renk eğilimlerini de ortaya koydu. Rapora göre, 2017 yılında dünyada üretilen otomobillerin yüzde 77’si beyaz, siyah, gri ve gümüş renklerinden oluştu. Küresel çapta en çok tercih edilen renk yüzde 37 gibi önemli bir payla beyaz olurken, siyah yüzde 17 oranla dünyanın tercih ettiği en popüler ikinci renk, gri yüzde 12 ile üçüncü, gümüş ise yüzde 11 ile dördüncü sırada yer aldı. Sıralamada popülaritesi en düşük olan rengin ise yüzde 1 ile yeşil olduğu belirtildi.

BU YILIN RENGİ ALEV SİYAHI

Raporun en çok dikkat çeken kısmının otomobilde yılın renginin seçilmesi olduğunu belirten PPG Otomotiv Tamir Boyaları Türkiye ve Ortadoğu Pazar Müdürü Bülend Alpay, “PPG uzmanları birçok üretici ve müşteri analizi doğrultusunda 2018’in rengini alev siyahı (Black Flame) olarak belirledi. Raporda özlem, umut, mahremiyet ve klasik modernizmi çağrıştıran alev siyahı renginin, son yıllarda birçok otomobil sever tarafından en beğenilen ve tercih edilmesi beklenen trend renk olduğu ortaya koyuldu. Öte yandan PPG’nin bu kapsamlı raporu, markamızın tüm dünyada otomotiv müşterileriyle yakın işbirliğini de ortaya koyuyor. PPG’nin renk trendleri hakkında her yıl açıkladığı veriler markalara hedef kitleye ulaşma doğrultusunda bir yol gösterici oluyor” dedi.

AVRUPA, BEYAZ VE GRİ RENKLERİ TERCİH EDİYOR

Raporda, Avrupa’nın renk trendleri de yer aldı. Buna göre, tıpkı dünya genelinde olduğu gibi Avrupa’da en çok üretimi gerçekleştirilen renk beyaz oldu. Yüzde 32 ile birinci sırada yer alan beyaz rengini, dünyadaki siyah tercihinin aksine yüzde 18 ile gri takip etti. Kırmızı ve diğer doğal renklerde trendin dünyada ve Avrupa’da paralel olduğu vurgulanırken, yeşilin Avrupa’da da en az tercih edilen renk olduğu ifade edildi.