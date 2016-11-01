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Otomotiv ihracatı üçüncü çeyrekte yüzde 11 arttı

OSD'nin "2016 yılı 3. çeyrek otomotiv sanayii dış ticaret raporu" yayımlandı. Buna göre 2016'nın 9 ayında Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 3 azalırken, otomotiv endüstrisinin ihracatı yüzde 11 artış gösterdi.

Otomotiv ihracatı üçüncü çeyrekte yüzde 11 arttı

01 Kasım 2016 16:29

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından hazırlanan "2016 yılı 3. çeyrek otomotiv sanayii dış ticaret raporu" yayımlandı. Buna göre 2016'nın 9 ayında Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 3 azalırken, otomotiv endüstrisinin ihracatı yüzde 11 artış gösterdi. Böylece otomotiv, toplam ihracat içerisinde yüzde 16,5'lik pay ile ilk sıradaki yerinde kaldı. Aynı dönemde Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 3, ithalatı ise yüzde 6 azaldı. Bu dönemde dış ticaret açığı 49 milyar dolardan 42 milyar dolara geriledi. GTİP 87 kapsamında belirlenen otomotiv dış ticaret verilerine göre ise ihracat geçen seneye göre yüzde 12 artarken, ithalat yüzde 2 azaldı. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 533 oranında azalarak, 1,4 milyar dolar fazla verdi. Otomobil ihracatı 2016'da, 2015 yılı ocak-eylül dönemine göre yüzde 8, ithalat ise yüzde 3 arttı. Bu dönemde otomobil dış ticaret açığı yüzde 12 azalarak 1,4 milyar dolara indi.

Rapora göre, 2016 yılı ocak-eylül döneminde GTİP bazında dış ticaret dengesi verileri içerisinde; dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 sektörün analizine bakıldığında, 87 GTİP'li "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı" dış ticareti, dış ticaret fazlası oluşturan altıncı sektör konumunda bulunuyor. Türkiye toplam dış ticaretinde dış ticaret fazlası oluşturan ilk 10 sektör, dış ticaret fazlası yaratan tüm sektörler içerisinde yüzde 75 paya sahip.

Son 10 yıllık dış ticaret verilerine göre; otomotiv sektörü 2011 ve 2015 yılları haricinde dış ticaret fazlası verdi. Otomotiv sektörünün son 10 yıllık dış ticaret dengesi ortalaması 1,5 milyar dolar değerinde gerçekleşti. Dış ticaret dengesinin 2016 yılı aylık gelişimine göre otomotiv sektörü eylül ayında 1,4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 1,18'e yükseldi.

Etiketler: otomotiv


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