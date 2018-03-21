Otomotiv Sanayii Derneği'nin yeni başkanı belli oldu ! Haydar Yenigün kimdir?

Otomotiv Sanayii Derneği 44. Olağan Genel Kurul Toplantısı bugun İstanbul Fairmont Quasar İstanbul Oteli'nde yapılıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün de katıldığı etkinlikte derneğin yeni başkanı belli oldu. Yenigün bugün görevi devralacak. Peki Haydar Yenigün kimdir? kaç yaşında, nereli ? İşte konu ile ilgili kapsamlı bilgiler...

Haydar Yenigün kimdir?

1987'de Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'ni bitirdi. Aynı sene Ford Otosan’a katıldı. 1990'a kadar Kaynak Metod Mühendisi olarak görev yaptı. 1997 yılında Ford Motor Company ve Otosan A.Ş. arasında hisselerin eşitlenmesi ve ilgili anlaşmanın imzalanmasının ardından Kocaeli Fabrikası’nın kurulması aşamasında çeşitli görevler aldı. 1998 yılında Proje Liderliği görevini üstlendi. 1999 yılı sonunda Kocaeli Fabrikası Kaynak Alan Müdürü oldu. 2007-2012 döneminde Ford Otosan Kocaeli Fabrika Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 15 Şubat 2012’de Ford Otosan Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Yenigün, aynı zamanda Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği üyesi, Türkiye-ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı ve YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi