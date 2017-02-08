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Otomotiv sektörü Başkent'te masaya yatırılacak

Otomotiv sektörünün sorunları Ankara'da masaya yatırılacak.

Otomotiv sektörü Başkentte masaya yatırılacak

08 Şubat 2017 14:45

9 Şubat'ta düzenlenecek Türkiye Otomotiv Mühendisliği Konferansı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü başkanlığında 16 Şubat'ta gerçekleştirilecek 'Otomotiv Sanayi Çalıştayı'nda sektörün sorunları ele alınacak.

Otomotiv sektöründe Ar-Ge çalışmalarının verimi ve tamamlayıcı sanayi politikaları bağlamında nitelikli istihdam açısından otomotiv mühendislerinin akademik ve pratik eğitimlerinin büyük önem arz etmesi nedeniyle düzenlenecek programın ilki 9 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Otomotiv Mühendisleri Derneği ortaklığı ile gerçekleşecek Türkiye Otomotiv Mühendisliği Konferansında otomotiv sanayi-üniversite iş birliğinin geliştirilmesi, otomotiv mühendisliği eğitimi ve niteliği, paydaşların otomotiv mühendislerinden beklentileri gibi konular ele alınacak. Konferansa BST Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, sektör temsilcileri, uzmanlar, akademisyenler, TÜBİTAK, TOBB, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri katılacak.

Otomotiv Sanayi Çalıştayı, Bakan Özlü başkanlığında gerçekleştirilecek
İkinci toplantı ise 16 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü başkanlığında gerçekleştirilecek 'Otomotiv Sanayi Çalıştayı'nda otomotiv sanayisinde yaşanan gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacak.

Toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Türk Patent, TSE, TÜBİTAK, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı yetkilileri ile otomotiv ana sanayi firmalarının üst düzey yöneticileri katılacak.

Otomotiv sektörü, Türkiye'de de ekonomiye yüksek katkısı olan lokomotif ve öncü sektörlerden birisi
Tüm gelişmiş ülkelerde ve dünyada sağladığı katma değer, sağladığı istihdam ve etkileşim içinde olduğu diğer sanayi kollarıyla Türkiye'de de ekonomiye yüksek katkısı olan lokomotif ve öncü sektörlerden birisi olan otomotiv sektörü, aynı zamanda üretim ve ihracat gibi temel ekonomik göstergeler bakımından, gayri safi yurtiçi hasıla, net döviz girdisi, yatırımlar, dışa açıklılık ve rekabet edebilirlik gibi konularda ülkemiz için hayati öneme sahip. Bugün için sektörde firmalar arası rekabetin hızla arttığı ve buna bağlı olarak verimlilik, kaynakların etkin kullanımı, idari ve teknik organizasyon gibi unsurların büyük önem kazandığı görülüyor. Bu çerçevede; Ar-Ge’ye yatırım, kalite yönetimi, ana ve yan sanayi arasında işbirliğine dayanan ilişkiler, nitelikli iş gücü istihdamı, esnek üretim yöntemlerinin uygulanması ve etkin pazarlama gibi özellikler rekabette öne çıkmayı belirleyen unsurlar olarak görülüyor. Bu anlamda, özellikle otomotiv sektöründe Ar-Ge çalışmalarının verimi ve tamamlayıcı sanayi politikaları bağlamında nitelikli istihdam açısından otomotiv mühendislerinin akademik ve pratik eğitimleri büyük önem arz ediyor. 

Benan Özben


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