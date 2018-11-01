Otomotiv sektörü indirimlerden memnun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, otomotiv sektörünü de kapsayan KDV ve ÖTV indirimlerini açıkladı. 1 Kasım-31 Aralık 2018 dönemini kapsayan vergi indirimine göre, motor hacmi 1600 cc altında ve ÖTV matrahı 70 bin TL altındaki otomobillere uygulanan yüzde 45 oranındaki ÖTV yüzde 30'a ve yine 1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL aralığında olan otomobillere uygulanan yüzde 50 oranındaki ÖTV yüzde 35'e indirildi. Ticari araçlardan alından KDV oranı ise yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.

"OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN HAYATİ BİR DESTEK"

Söz konusu düzenleme Otomotiv Sanayii Derneği'nde (OSD) de olumlu karşılandı. OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün yaptığı yazılı açıklamada düzenlemeyi 2018 yılına damgasını vuracak, sektöre derin bir nefes aldıran çok pozitif bir gelişme olarak karşıladıklarını belirtti. Yenigün, “Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızla yaptığımız görüşmeler doğrultusunda çok hızlı bir şekilde sektöre yaşam enerjisi verecek ÖTV ve KDV indirimlerini içeren bir dizi adımlar atıldı. Alınan bu isabetli kararları otomotiv sektörü için hayati bir destek olarak nitelendiriyoruz. Bizi ilk görüşmeden bu yana can kulağıyla dinleyen ve sektörün tüm sorunlarını büyük bir ciddiyetle ele alan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılarımız Bülent Aksu ve Osman Dinçbaş ile kurduğumuz kusursuz iletişim, bu çözümün ortaya çıkmasında büyük rol oynamıştır. Ayrıca, bu süreçte vermiş oldukları destek, çözüm odaklı yaklaşımlarla konuları takip ederek sonuçlandırmaları sanayimizin sürdürülebilir rekabetçiliği açısından çok büyük önem arz etmiştir. Kendilerine en içten teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

“SEKTÖRÜN İHTİYACI OLAN BİR KARAR”

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, motor hacmi 1600 cc altında ÖTV matrahı 120 bin TL'ye kadar olan otomobillerde ÖTV'nin 15 puan indirilmesini ve ticari araçlardan alından KDV oranının ise yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesini ise sektörün tam ihtiyacı olan bir karar olarak nitelendirdi. Yenigün, ister yeni bir otomobil ister yeni bir ticari araç satın almayı düşünen için harika bir fırsat oluşturan bu önemli adımın aynı zamanda sektörde oluşan stokları eritmek için çok nokta atışı bir karar olduğunu da vurguladı.

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