Otomotiv üretimi ilk 10 ayda yüzde 17 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Ekim 2017 ve Ekim ayı üretim sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 17, otomobil üretimi ise yüzde 27 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 380 bin adet, otomobil üretimi ise 941 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam pazar aynı seviyesini koruyarak 736 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 1 oranında daraldı ve 547 bin adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde üretim aynı seviyesini korurken, hafif ticari araç grubunda yüzde 1 oranında azaldı, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 13 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Ekim dönemine göre üretimde yüzde 34 azalma gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç pazarı yüzde 2 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 3 oranlarında artarken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 6 geriledi. Ağır ticari araç grubunda pazar daralması son 2 yılda yüzde 46 seviyesine ulaştı.

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 22 oranında artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 34 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 103 bin adet, otomobil ihracatı ise 769 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar ve euro bazında yüzde 21 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 23,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 54 artarak 9,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 54 artarak 8,7 milyar euro seviyesine yükseldi.

Üretim

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış ile toplam 1 milyon 380 bin 175 adet taşıt aracı üretildi. Toplam üretim, Ocak-Ekim dönemi üretimleri tarihsel gelişimi içinde sanayinin en yüksek seviyesine ulaştı. 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 424 bin 91 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Ekim dönemine göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde toplamda aynı seviyesini korurken, ürün grubu bazında; K. kamyonda yüzde 54, minibüste yüzde 28 B. kamyonda yüzde 16, otobüste yüzde 2 oranlarında arttı ve midibüste yüzde 3, kamyonette yüzde 4 oranlarında azalma kaydetti.

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil üretimi, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artarak 941 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Otomobil üretimi 2007-2017 yılları arası verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde traktör üretimi yüzde 2 oranında artarak 43 bin 916 adet oldu. Traktör üretimi 2007-2017 yılları arası verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

Pazar

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam satışlar 2016 yılı aynı dönemine göre seviyesini koruyarak 736 bin 484 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil satışları, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaldı ve 547 bin 109 adet oldu. İthalatın pazar payının 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 70 olarak gerçekleştiği görüldü. 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 1 ve ithal otomobil satışları yüzde 9 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 23 oranında arttı. İthalatın pazar payının 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 49 olarak gerçekleştiği görüldü.

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 3 , yerli hafif ticari araç satışları yüzde 1 ve ithal hafif ticari araç satışları yüzde 6 oranlarında arttı. 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde; geçen yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 6 oranında azalarak 17 bin 389 adet, kamyon pazarı yüzde 5 oranında azalarak 15 bin 188 adet, midibüs pazarı yüzde 1 oranında azalarak bin 490 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 35 oranında azalarak 711 adet düzeyinde gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam pazar yüzde 23, otomobil pazarı yüzde 34, hafif ticari araç pazarı yüzde 4 artarken; ağır ticari araç pazarı yüzde 37 oranında düşüş gösterdi.

İhracat

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde 769 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 80’ini oluşturan 1 milyon 103 bin adet taşıt ihraç edildi. 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2016 yılına göre yüzde 22 oranında arttı. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 oranında, ticari araç ihracatı yüzde 1 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2016 yılı Ocak-Ekim dönemine göre yüzde 1 azalarak 11 bin 314 adet olarak gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam ihracat, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 21 oranında arttı ve 23 milyar 776 milyon dolar oldu. Euro bazında da yüzde 21 artarak 21 milyar 296 milyon euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 29, yan sanayi ihracatı yüzde 8 oranında arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 18 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

