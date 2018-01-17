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Otopark kapalı iken kaldığı sürenin parasını kapalı kulübeye bıraktı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otopark kapalı iken bir sürücü kaldığı sürenin parasını kapalı kulübenin camına fişiyle birlikte bırakıp gitti. Güvenlik kamarasına yansıyan görüntülerde sürücü herkesin taktirini kazandı.

Otopark kapalı iken kaldığı sürenin parasını kapalı kulübeye bıraktı

17 Ocak 2018 10:50

Olay, Akyazı ilçesi Yağcılar Caddesinde bulunan Akyazı Belediyesi otoparkında yaşandı. Bir otomobil sürücüsü, hafta sonu ücretsiz olmasına rağmen otoparka park ettiği aracı için kaldığı sürenin park ücretini ödedi. Duyarlı sürücü, pazar günü otopark kapalı olmasına rağmen park ücretini görevlinin bulunduğu kulübenin camına fişiyle birlikte bırakan sürücü daha sonra otoparktan ayrıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sürücü herkesin taktirini kazandı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ismi henüz bilinmeyen sürücü otopark kulübesine yanaşarak parayı bırakması ve otoparktan ayrılması görülüyor.

Ali Yıldırım

 

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