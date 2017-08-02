Otopark yangınında bilanço netleşiyor

Balıkesir'de dün bir otoparkta çıkan yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sabah saatlerinden itibaren otoparkta incelemelerini sürdürürken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre toplam 40 araç hasar gördü. 11 arozöz ve 40 itfaiye personelinin müdahele ettiği yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve onlarca aracın alev topuna döndüğü yangında zaman zaman patlamalar olmuştu. Otopark ve yediemin deposu olarak kullanılan alandaki araçlar kullanılamaz hale gelirken, sahipleri ise araçlarının yanışını çaresizce izlemişti.

Taşkın Sarıca