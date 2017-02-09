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Otoparkta tabancayla intihar etti

Samsun'da bir iş merkezinin otoparkındaki yazıhanede tabancayla kendini vuran bir kişi hayatını kaybetti.

Otoparkta tabancayla intihar etti

09 Şubat 2017 15:04
Otoparkta tabancayla intihar etti - Tıkla İzle

 Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin altındaki otoparkta saat 12.30 sıralarında ortaya çıktı. İş merkezinin altındaki otoparkı ve oto yıkama iş yerini işleten Engin İren (38), iş yerinin yazıhane kısmında girdiği bunalım sonucu tabancayla kendini kafasından vurarak intihar etti. Engin İren olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşları tarafından bulunan Engin Eren'in durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine giren sağlık ekipleri Engin Eren'in kafasından tabancayla kendisini vurarak ölmüş olduğunu tespit etti. 

Engin İren'in daha önce de kendisini tabancayla kafasından vurup intihara kalkıştığı öğrenildi. Engin İren'in ölüm haberini alan arkadaşları olay yerinde gözyaşı döktüler.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay
 


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