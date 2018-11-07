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Otoparkta tüfekli dehşet

Otoparkta tüfekli dehşet
Otoparkta tüfekli dehşet

Ankara'da bir otoparkta kendisinden park ücreti isteyen kişiye sinirlenen sürücünün tüfek doğrultması nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Otoparkta tüfekli dehşet - Tıkla İzle

İddiaya göre, Çankaya ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, Maltepe Mahallesi'nde bulunan otoparktaki ticari aracını alarak ayrılmak istedi. Bu sırada otopark görevlisi olduğu öne sürülen kişi otopark ücretini istemek için ticari aracın arkasından yürüdü. Bunun üzerine ticari araçtan önce bir kişi arkasından ise sürücüsü indi. Ancak sürücü elinde bulunan tüfeği kendisinden otopark ücreti isteyen kişiye doğrulttu. Tüfek bu sırada havaya doğru ateş aldı. Tüfek doğrultan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Şans eseri hiç kimsenin yaralanmadığı olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.  

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