Otoyol çarpışan otomobil pistine işte böyle döndü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Hakkı Toğay Y. idaresindeki 16 BT 832 plakalı otomobil, Mudanya-Bursa karayolu eski su deposu mevkisinde Tolga T.'nin kullandığı 16 NVU 17 plakalı araca arkadan çarptı. Hızla seyreden araç ile onun çarptığı otomobil takla attı. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Mudanya ilçesindeki kazalar mobese kameraları tarafından kaydedildi. Aşırı hızla seyreden bir otomobil trafik direklerine çarparken, yük dengesini iyi ayarlayamayan Tır'ın üzerindeki iş makinesinin devrilme anı kameralara yansıdı.

Deniz otobüsü iskelesinde ise geri manevra yapan bir araç otopark görevlisini fark etmeyerek yaralanmasına sebep oldu. İlçedeki diğer kazalarda bir motosiklet sürücüsü ve iki otomobilin kaza yapma anı da kameralarca kaydedildi.

Hakkı Ovatman