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Otoyol savaş alanına döndü, kamyon TIR'a çarptı: 2 yaralı

Aydın İzmir Otoyolu’nda kamyonun kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı, kamyonun devrilip yükünün yola dağılması sonucu da otoyol bir süre trafiğe kapandı.

Otoyol savaş alanına döndü, kamyon TIRa çarptı: 2 yaralı

04 Ekim 2016 07:43

Edinilen bilgiye göre, Aydın’dan İzmir istikametine gitmekte Nail S. Yönetimindeki ambalaj malzemesi taşıyan 09 UG 619 plakalı kamyon seyir halinde iken arıza nedeniyle güvenlik şeridine çekilen Mehmet K. Yönetimindeki 20 T 6022 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü de tır sürücüsü de yaralanırken, kamyon yola devrildi. Devrilen kamyonun kasasında bulunan ambalaj malzemeleri yola saçılınca otoyol bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yolun temizlenmesi ile önce yol kısmı olarak açıldı. Devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle otoyol adeta savaş alanına dönerken trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İbrahim Kılınç 

Etiketler: otoyol


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