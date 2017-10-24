Diğer
Kategoriler

Otoyol ve köprü gelirleri 9 ayda 1 milyarı geçti

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde otoyol ve köprülerden elde edilen gelir 1 milyar lirayı aştı.

Otoyol ve köprü gelirleri 9 ayda 1 milyarı geçti

24 Ekim 2017 13:07

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde otoyol ve köprülerden sağlanan gelir 1 milyar 83 milyon 469 bin 998 lira oldu. Bu dönemde otoyol kullanan 222 milyon 711 bin 206 araçtan 820 milyon 203 bin 835 lira gelir elde edildi. Köprülerden geçen 100 milyon 733 bin 730 araçtan ise 263 milyon 266 bin 163 lira gelir sağlandı.

Sadece Eylül ayında otoyoldan geçen 30 milyon 377 bin 508 araçtan 92 milyon 737 bin 834 lira sağlandı. Söz konusu dönemde köprülerden geçen 14 milyon 340 bin 34 araçtan ise 27 milyon 74 bin 571 lira gelir sağlandı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç