Otoyol ve köprü gelirleri 9 ayda 1 milyarı geçti

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde otoyol ve köprülerden sağlanan gelir 1 milyar 83 milyon 469 bin 998 lira oldu. Bu dönemde otoyol kullanan 222 milyon 711 bin 206 araçtan 820 milyon 203 bin 835 lira gelir elde edildi. Köprülerden geçen 100 milyon 733 bin 730 araçtan ise 263 milyon 266 bin 163 lira gelir sağlandı.

Sadece Eylül ayında otoyoldan geçen 30 milyon 377 bin 508 araçtan 92 milyon 737 bin 834 lira sağlandı. Söz konusu dönemde köprülerden geçen 14 milyon 340 bin 34 araçtan ise 27 milyon 74 bin 571 lira gelir sağlandı.